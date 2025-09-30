TTG Italia

Travel Compositor cerca i migliori DMC in Italia per Travel2Italy360

Travel Compositor, piattaforma tecnologica specializzata nella vendita di viaggi pacchetti dinamici, ha lanciato un’iniziativa strategica per consolidare l’Italia come una delle destinazioni più forti all’interno del suo ecosistema: Travel2Italy360.

L’azienda è alla ricerca di DMC leader nelle diverse regioni italiane, con l’obiettivo di trasformare la propria piattaforma in una ‘biblioteca digitale’ dei prodotti turistici dell’Italia. Questa integrazione consentirà ad agenzie e operatori di accedere al più ampio e completo inventario possibile, potenziando la commercializzazione di esperienze in tutto il territorio.

Attualmente, l’Italia, insieme al Messico, è il Paese più venduto tramite Travelcompositor. Con questa azione, l’azienda mira a portare queste vendite al massimo livello, offrendo ai centinaia di clienti che già propongono la destinazione un’offerta ampliata, segmentata e competitiva.

Sarà selezionato un solo DMC per ogni regione turistica, con l’eccezione delle grandi aree – Lazio, Lombardia, Veneto, Toscana, Sicilia, Campania e Sardegna – dove sarà consentita la partecipazione di massimo due DMC.

