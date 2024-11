Tre giorni di turismo:a Firenze si apre il G7

Una grande prima per il turismo e per la storia del G7: si apre oggi a Firenze la tre giorni dedicata alla riunione dei ministri del Turismo, la prima nella storia del G7 a essere interamente dedicata al comparto turistico.

L’incontro, presieduto dal ministro del Turismo italiano Daniela Santanchè, riunisce nel capoluogo toscano i ministri e i capi delegazione di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Unione europea.

Il tavolo di confronto sul Turismo mira ad affermare il giusto riconoscimento politico di un comparto che riveste grande importanza economica, sociale e culturale.

Scopo dei lavori in programma fino a venerdì 15 novembre è quello di trovare una posizione condivisa per orientare il futuro dell’industria turistica e per rendere il settore sempre più sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale in un contesto di rapida evoluzione delle tecnologie.

L’agenda dei lavori, suddivisa in più sessioni, sarà arricchita dalla partecipazione di organizzazioni internazionali quali Ocse e Un Tourism, di Paesi invitati a una sessione allargata e di rappresentanti del settore privato.

Le priorità

Le priorità individuate dalla presidenza italiana sono turismo e opportunità di sviluppo socioeconomico; capitale umano - lavoro, inclusione e competenze; digitalizzazione e intelligenza artificiale.

Obiettivo finale è quello di rinnovare la consapevolezza sul turismo quale motore di crescita economica e sviluppo sociale. Per questo, il filo conduttore dell’approccio ai lavori sarà un turismo che ponga al centro l’essere umano. Necessaria quindi anche una profonda riflessione sugli sviluppi delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale e sull’adozione di strumenti digitali.

I lavori

I lavori del G7 saranno preceduti dal side event di oggi intitolato a ‘Innovation, inspiration and sustainability. Visions for the future of tourism’, in cui ospiti di rilievo internazionale animeranno il dibattito sugli investimenti dei maggiori marchi italiani nel comparto turistico, sull’impatto dell’intelligenza artificiale sul settore e sull’importanza di infrastrutture e strumenti finanziari orientati a un modello di turismo sostenibile.

I due giorni successivi saranno dedicati a tre sessioni di riunioni dei ministri del Turismo del G7 e a una sessione di incontro con i ministri Outreach. A conclusione della tre giorni, venerdì 15 novembre è prevista la conferenza finale del ministro Daniela Santanchè programmata nella Galleria degli Uffizi.