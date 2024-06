Trekking, avventure, sport: il nuovo Kenya guarda all’Europa

Dopo quattro lunghi anni di stop, il Kenya Tourist Board torna a scommettere sull’Europa. Quasi una scelta obbligata, dopo i numeri registrati nel 2023 e quelli ufficiosi del 2024 che riguardano la bella stagione appena conclusa nel Paese africano. Italia, Francia, Germania e UK hanno infatti ormai quasi raggiunto, o come nel nostro caso superato, i livelli di turismo pre pandemia. “Torniamo a puntare sull’Europa, presentando però un Kenya diverso, più in linea con le esigenze del turista del vecchio continente” ha dichiarato Magline Jeruto, responsabile marketing per l’Europa del Ktb.

Un Paese aperto al turismo moderno

Il Kenya insomma, non vuole più essere solo la destinazione dei safari alla scoperta dei “Big five” o delle spiagge di Malindi. Certo, con i suoi 61 parchi nazionali, le 15 aree terrestri e le sei aree marine protette, il Paese continua a rimanere il paradiso degli amanti della grande fauna selvatica. Il Ktb ha però voluto presentare, nell’unica tappa italiana, un Paese aperto al turismo moderno, capace di offrire esperienze diverse come i trekking a piedi o in bicicletta, i soggiorni in fattoria o, per i più avventurosi, anche sport acquatici, rafting e arrampicate.

Si rinnova anche l’immagine della costa, 480 km non più solo di bel mare di Malindi, ma anche di Mombasa, città che ormai sembra strizzare l’occhio a un pubblico più di millennials, oppure Watamu, più attenta alle esigenze delle famiglie o Diani, più intima e romantica, adatta per le coppie.

Infine, per i viaggiatori più curiosi o attenti alla sostenibilità ambientale, addio anche ai lunghi transfer in jeep o pulmino. “Invitiamo i turisti a scoprire anche il nostro treno che dalla capitale raggiunge Mombasa sulla costa “ ha concluso Jeruto.

Unica pecca, per noi italiani, resta ancora la mancanza di un collegamento aereo diretto da Roma a Nairobi. La compagnia di bandiera keniota non sembra avere in programma l’apertura di un volo no stop col nostro paese, pertanto, in accordo con Ita, Air France o Klm si potrà continuare a volare da Parigi, Amsterdam o Londra.