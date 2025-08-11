Treni Turistici Italiani lancia l’Espresso Monaco per l’Oktoberfest

Con FS Treni Turistici Italiani all’Oktorberst. La società del Gruppo FS Italiane amplia l’offerta di treni Espressi con un collegamento diretto da Roma a Monaco di Baviera in occasione dell’edizione 2025 del celebre festival.

Il treno notturno Espresso Monaco circolerà venerdì 26 settembre e venerdì 3 ottobre con partenza da Roma Termini alle ore 19:57, e ritorno previsto domenica 28 settembre e 5 ottobre da Monaco di Baviera alle ore 15:30.

Il convoglio, che fermerà anche a Verona al mattino, attraverserà numerose località tra cui Trento, Bolzano, Bressanone, Fortezza, Vipiteno, Colle Isarco, Brennero, Innsbruck, Garmisch-Partenkirchen, per arrivare poi a Monaco di Baviera.

A bordo un servizio cuccette prenotabili anche a uso esclusivo, vagoni letto uso singolo o doppio e carrozze a scompartimento.

Durante il viaggio saranno previsto inoltre intrattenimento e degustazioni di birre artigianali.