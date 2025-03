Trenino Verde delle Alpi, da Domodossola a Berna con la Carta giornaliera

Con la primavera entra nel vivo la stagione forte del Trenino Verde delle Alpi, che offre una modalità unica per concedersi una gita giornaliera o un viaggio di più giorni alla scoperta delle diverse tappe che si incontrano lungo il tragitto tra Domodossola e Berna.

Le due città vengono collegate ogni due ore da treni moderni, che permettono di ammirare vedute uniche direttamente dalle ampie finestre panoramiche, in un susseguirsi cime, vallate e paesini.

Il documento di viaggio per un’esperienza sul Trenino Verde delle Alpi è la Carta giornaliera Bls Trenino Verde. Il biglietto disponibile anche per due giorni, consente di salire e scendere dal treno più volte al giorno, permettendo di esplorare le località svizzere toccate, e include anche la gita in battello sul lago di Thun.

Viaggiare a bordo del Trenino Verde delle Alpi consente di scoprire natura e piccoli centri tra il Canton Vallese e il Cantone di Berna, con tantissime occasioni per immergersi nella natura e provare una nuova avventura.