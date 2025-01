Ripartirà ad aprile 2025 il collegamento in Frecciarossa Parigi-Milano di Trenitalia France, società di Trenitalia. La tratta era rimasta interrotta dalla fine di agosto 2023 a causa della frana nella valle della Maurienne e ripartirà con quattro corse giornaliere, due partenze da Parigi alle 7,30 e alle 15,20 e due da Milano alle 6,25 e alle 15,53, per un tempo di percorrenza complessivo di circa 7 ore. Il treno effettuerà fermate a Lione, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino e i biglietti possono essere acquistati da oggi sui canali di vendita di Trenitalia.

Altra novità presentata a Parigi dall’amministratore delegato di Trenitalia France Marco Caposciutti riguarda il collegamento in Frecciarossa Parigi-Marsiglia, che partirà il prossimo 15 giugno segnando una nuova tappa nell’espansione di Trenitalia in Francia. Anche per questa tratta saranno disponibili quattro corse giornaliere e il viaggio, della durata di 3 ore e 20 minuti, collegherà la capitale francese, con partenza da Parigi-Gare-de-Lyon, alla stazione Saint-Charles di Marsiglia. Le fermate intermedie saranno Lione Saint-Exupéry, Avignone, Aix-en-Provence e Marsiglia Saint-Charles, per una frequenza giornaliera che rafforzerà la mobilità sostenibile tra il Nord e il Sud della Francia.

Il Gruppo Fs opera da tre anni nel mercato francese e. dal dicembre 2021 a oggi, ha trasportato oltre tre milioni di passeggeri.