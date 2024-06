Tunisia: da novembre imposta di soggiorno anche sui pacchetti turistici

L’ufficio nazionale del Turismo tunisino ha confermato l’introduzione di una tassa di soggiorno per i viaggiatori a partire dal 1 novembre prossimo.

Come riporta TTGMedia, i cittadini stranieri, compresi i bambini di età pari o superiore a 12 anni, che viaggiano con un pacchetto turistico dovranno pagare una tassa di soggiorno fino a 3,5 euro a notte, a seconda della classificazione in stelle della loro sistemazione.

Il costo parte da 4 dinari tunisini (poco più di un euro) a persona per soggiorni in hotel a due stelle, per arrivare a 8 dinari (circa 2 euro) per strutture a tre stelle e 12 dinari (più di 3 euro) per i 4 e 5 stelle.

“L’obiettivo di questa tassa è quello di richiedere ai visitatori stranieri una quota di partecipazione visto che utilizzano prodotti e servizi nel Paese”, ha spiegato in una nota l’Ufficio nazionale del turismo tunisino.

L’imposta si applica già dal 1 gennaio scorso ai visitatori stranieri che viaggiano senza pacchetto e andrebbe a sostituire l’attuale tassa alberghiera tunisina, che attualmente viene addebitata per tre dinari a persona a notte nelle strutture a quattro e cinque stelle, due dinari a persona a notte nelle strutture a tre stelle e un dinaro nelle strutture a due stelle per soggiorni fino a sette notti o per le prime sette notti di una vacanza lunga.