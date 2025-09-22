TTG Italia

Tunisia, roadmap
per diversificare
il settore turistico

Tunisia, roadmapper diversificareil settore turistico

Secondo uno studio dell’Arab Institute of Business Leaders (IACE), presentato al IX Tunisia Economic Forum di Tunisi e ripreso da Ansa, una strategia di diversificazione del turismo potrebbe generare in Tunisia un fatturato complessivo di 13,17 miliardi di dollari entro il 2030, pari al 24,45% delle entrate del settore, e creare quasi 33mila nuovi posti di lavoro netti.

Il rapporto individua tre scenari di crescita per il periodo 2025-2030: uno conservativo, frenato da vincoli strutturali; uno centrale, che consolida i segmenti già esistenti come turismo e salute; e uno ambizioso, basato su un’offerta turistica diversificata e innovativa.

Il potenziale

La ricerca segnala sei segmenti a maggiore potenziale per la Tunisia: turismo senior, con focus sulla bassa stagione; turismo della salute e benessere, già riconosciuto a livello internazionale; turismo rurale ed ecoturismo, in grado di favorire l’inclusione delle aree interne; turismo di lusso, destinato ad attrarre una clientela ad alta capacità di spesa; e locazioni turistiche, in rapida crescita grazie alle piattaforme digitali.

Restano tuttavia ostacoli rilevanti, tra cui un quadro normativo rigido e poco allineato alle nuove dinamiche, scarso coordinamento istituzionale e il divario tra l’offerta tradizionale e le esigenze dei mercati globali.

Una roadmap

Per superare queste criticità, lo studio propone una roadmap 2026-2028, che include misure come: visti di lungo periodo e pacchetti fuori stagione per il turismo senior; un marchio nazionale e l’accreditamento per il turismo sanitario; incentivi fiscali e un brand “Tunisia di lusso” per attrarre investimenti; strumenti di sostegno al turismo rurale ed ecoturismo; e un quadro regolatorio per le locazioni brevi.

Secondo il presidente di IACE, Amine Ben Ayed, il successo dipenderà dalla capacità di istituzioni e operatori di agire in modo coordinato e innovativo, trasformando la diversificazione da semplice opportunità a scelta strategica per il futuro del Paese.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana