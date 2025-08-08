Tunisia, turismo da record

Primo semestre da record per il turismo in Tunisia. Il Paese ha chiuso la prima metà dell’anno con oltre cinque milioni di visitatori e un fatturato pari a 3.998 miliardi di dinari, equivalenti a circa 1,21 miliardi di euro. Risultati che superano le cifre registrare nel 2019.
Come riporta ansa.it la ripresa del turismo è dovuta a diversi elementi: dall’aumento della domanda internazionale fino alla crescita degli investimenti pubblici nelle infrastrutture turistiche.
La destinazione consolida così la sua posizione di primo piano all’interno dello scenario turistico del Mediterraneo. Già nei primi mesi dell’anno l’ente del Turismo tunisino aveva sottolineato la grande spinta del turismo culturale, che sta trainando ulteriormente la ripresa avviata già da due anni.