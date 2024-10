Non è stato ancora rivendicato l’attacco terroristico contro la sede delle Turkish Aerospace Industries, a 40 km dalla capitale turca Ankara, ma secondo l’emittente Ntv sarebbe in corso uno scontro a fuoco e ci sarebbero morti e ostaggi. Anche Haberturk Tv, secondo quanto riportato da Adnkronos, riferisce di ostaggi, senza altri dettagli, mentre il giornale turco Sabah parla di un ‘attacco suicida’.

“Sto monitorando, in stretto contatto con la nostra Ambasciata in Turchia, gli sviluppi in seguito all’attacco terroristico ad Ankara” ha dichiarato sul social X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Esprimo solidarietà per le vittime coinvolte. Per qualsiasi emergenza invito i nostri connazionali a contattare l’Unità di crisi al +39 06 36225”. Nell’area dell’impianto erano presenti anche otto tecnici dell’italiana Leonardo, che stanno bene e sono al sicuro, come conferma Tajani: “Non ci sono italiani tra le vittime - ha riferito a Radio24 -, ci dovrebbe essere un piccolo gruppo di tecnici che sono al sicuro in una stanza fuori dal luogo dove c’è stata la sparatoria. Ma seguiamo l’evoluzione della situazione”.