Visitatori a quota 49,2 milioni ed entrate turistiche per 46,9 miliardi di dollari. Numeri record per la Turchia nei primi nove mesi del 2024. I dati diffusi dal Ministero turco della Cultura e del Turismo vedono i due indicatori crescere rispettivamente del 9 e del 7% rispetto allo stesso periodo del 2023 e battere tutti i record storici. Il Paese guarda così con fiducia al superamento dell’obiettivo fissato per la fine dell’anno.

“I risultati ottenuti nei primi 9 mesi sono i più alti che la Repubblica di Türkiye abbia mai visto; pertanto, stiamo aumentando a 61 milioni di visitatori il nostro obiettivo per la fine dell’anno”. commenta il ministro Mehmet Nuri Ersoy.

La spesa media giornaliera per visitatore internazionale ha raggiunto i 107 dollari.

Quanto alle singole destinazioni, İstanbul ha accolto oltre 14 milioni di turisti internazionali nei primi nove mesi, con una crescita del 7%, mentre Antalya, conosciuta come la ‘capitale turca del turismo’, ha ospitato più di 13,3 milioni di visitatori.

Flussi dall’Italia

Continuano ad aumentare i flussi dall’Italia. Nei primi nove mesi del ‘24 i turisti italiani sono stati 543.195, il 22,4% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Solo nel mese di settembre gli arrivi dalla Penisola sono stati 81.497, il 41,2% in più rispetto a settembre 2023.

Guardano i principali bacini di riferimento della Türkiye, la Russia, la Germania e il Regno Unito hanno continuato a crescere. I russi hanno superato i 5,5 milioni, con una crescita del 6% tra gennaio e settembre 2024. Nello stesso periodo, i tedeschi hanno superato quota 5,2 milioni, crescendo del 6%. Il Regno Unito, terzo mercato per importanza, ha registrato una crescita del 17%, arrivando a sfiorare quota 3,7 milioni.

Ma è dalla Cina che si registra l’incremento più significativo, con oltre 312mila visitatori, in aumento dell’84% rispetto allo scorso anno.