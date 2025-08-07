Turchia, oltre 26,4 milioni di arrivi nella prima metà dell’anno

Si chiude con oltre 26,4 milioni di arrivi e 26,8 miliardi di dollari di ricavi la prima metà del 2025 per il turismo in Turchia. Il Paese ha diffuso i numeri dei primi sei mesi dell’anno, che vedono i visitatori internazionali in aumento dell’1% rispetto al 2024. La crescita dei ricavi si attesta invece al +7,6%.

Secondo quanto reso noto dal minsitro della Cultura della Repubblica di Türkiye, Mehmet Nuri Ersoy, la durata media dei soggiorni è stata di 10 notti, mentre la spesa media di 106 dollari a notte, l’8% in più rispetto allo scorso anno.

“Nonostante le numerose sfide geopolitiche che hanno caratterizzato la prima metà dell’anno, la Türkiye ha continuato a registrare una crescita sostenibile nel settore turistico - ha spiegato il ministro -. La nostra strategia incentrata sulla diversificazione delle destinazioni, dei prodotti e dei mercati di provenienza si sta dimostrando efficace. In questo contesto difficile, abbiamo continuato a registrare una crescita dei principali indicatori, in particolare dei ricavi. Guardando ai prossimi sei mesi, siamo fiduciosi di raggiungere il nostro obiettivo di fine anno di 64 miliardi di dollari di entrate turistiche”.

Primi tre mercati per numero di arrivi sono stati la Russia, con 2,61 milioni di visitatori; la Germania, con 2,42 milioni di visitatori; e il Regno Unito, con 1,75 milioni di visitatori. Cresciuti a doppia cifra anche i visitatori dalle Americhe, dai diversi competitor europei e dai Paesi dell’Asia centrale e dell’Asia-Pacifico.