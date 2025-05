Il viaggio on the road negli Stati Uniti sta vivendo una rinascita. I nuovi dati del rapporto 2025 Summer Travel and Entertainment Outlook della Bank of America mostrano che la spesa per i biglietti aerei è diminuita del 3% su base annua.

In molti casi, quei soldi vanno a finanziare viaggi a corto raggio. Secondo la Bank of America, quest’estate circa il 63% dei viaggiatori a stelle e strisce opterà per un viaggio on the road a bordo di un’auto personale o di un veicolo a noleggio, rispetto al 45% che volerà con una compagnia aerea.

La percentuale di viaggiatori che scelgono di viaggiare su strada, come riporta Travelpulse, supera di gran lunga quella di tutti gli altri mezzi di trasporto alternativi a cui si rivolgeranno nei prossimi mesi. Ad esempio, circa il 12% viaggerà in treno e un altro 12% opterà per una crociera. A completare il quadro, il 9% dei viaggiatori si muoverà in autobus.

“Il viaggio su strada sembra essere molto in voga”, ha dichiarato David Michael Tinsley, senior economist di Bank of America.

I motivi

Diversi fattori sono alla base di questo sviluppo. Il rapporto afferma che la domanda dei consumatori ha iniziato a indebolirsi a febbraio, più o meno nel periodo in cui l’economia statunitense ha iniziato a subire una flessione a causa delle nuove politiche tariffarie dell’amministrazione presidenziale, dei licenziamenti a tappeto a livello federale e del forte calo delle visite internazionali. In questo contesto, la riduzione dei costi è effettivamente tra le ragioni per cui gli americani stanno scegliendo di guidare, piuttosto che di volare, per le vacanze estive.

I dati di Bank of America si suddividono fra chi predilige il piacere dell’esperienza del viaggio su strada in sé (41%), chi lo sceglie per il costo inferiore (40%) e chi punta alla vacanza on the road per avere la possibilità di esplorare le destinazioni al proprio ritmo (40%). “Quest’anno si aumenteranno gli spostamenti in auto - ha dichiarato Mary Droesch, head of consumer and small business products di Bank of America -. Il 70% dei titolari di carta viaggia all’interno del Paese e molti intendono farlo in auto. Ovviamente, uno dei motivi principali è che spesso guidare può essere meno costoso”.

Canada e Messico continuano a essere le destinazioni più popolari per i viaggiatori americani, nonostante le recenti fratture geopolitiche tra l’amministrazione Trump e i leader di questi due Paesi. La destinazione principale in assoluto per i viaggiatori statunitensi quest’estate, tuttavia, sono gli Stati Uniti stessi. Circa il 70% dei viaggiatori ha in programma una vacanza negli Stati Uniti quest’estate, con un aumento del 3% rispetto all’estate scorsa.

Approfondendo ulteriormente, il 52% prevede di esplorare un luogo negli Stati Uniti al di fuori del proprio Stato di residenza, mentre il 25% prevede di viaggiare all’interno del proprio Stato.

In questo quadro, anno dopo anno, la California continua a essere la destinazione di vacanza più popolare tra i viaggiatori americani.

“California, Florida, Texas e New York sono state tra le destinazioni più gettonate la scorsa estate. La California, di gran lunga - ha affermato Tinsley -. E se ripetiamo quell’analisi per i primi mesi del 2025, la California ha fatto ulteriori progressi.”

Al contrario, New York, il Texas e il Nevada hanno perso terreno nell’attrarre turisti.