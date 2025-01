Il turismo europeo sigla un anno record. Il 2024, infatti, secondo i dati di Eurostat si è chiuso con 2,99 miliardi di pernottamenti nelle strutture ricettive dell’Ue, superando del 2% le cifre del 2023.

La crescita rispetto all’anno precedente è stata trasversale su quasi tutti i Paesi, ma a registrare gli aumenti più significativi è stato il Lussemburgo con un +22%, seguito da Malta (+13%) e dalla Lettonia (+7%). In controtendenza, con una lievissima flessione di appena l’1%, il Belgio e la Francia. Stabili, invece, l’Italia, la Svezia e la Finlandia.

A spingere in maniera consistente il numero di presenze sono stati i visitatori internazionali con 58,7 milioni di pernottamenti in più rispetto al 2023. Negative, al contrario le performance relative al turismo domestico con un calo di -5,3 milioni.

Come riporta La Repubblica, in termini di soluzioni abitative, le preferenze dei viaggiatori sono state rivolte principalmente agli hotel che rappresentano appunto il 63% del totale con 1,9 miliardi di presenze. Al secondo posto, le case-vacanza e le altre strutture ricettive di breve durata che pesano per il 24% con 711 milioni di pernottamenti. Medaglia di bronzo, per chiudere, per i campeggi (13%) con 396 milioni di pernotti.