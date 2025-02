Turismo in Spagna, italiani primi per arrivi a inizio anno

L’Italia ha superato la Germania nel ranking dei primi mercati emissori per la Spagna. A certificarlo i dati pubblicati da Turespaña, che indicano un aumento di passeggeri dagli aeroporti internazionali del 7,4% rispetto allo stesso mese del 2024. In questo quadro i viaggiatori italiani sono aumentati del 13% rispetto allo scorso anno, superando quelli in arrivo dalla Germania.

In cifre assolute a gennaio gli italiani sono stati 715.044, l’11,2% del totale, mentre i tedeschi si sono fermati a 707.435, l’11,1% del totale, in aumento del 2,9% rispetto a gennaio 2024. La Francia, da parte sua, ha registrato il 7,3% del totale dei passeggeri a gennaio (465.430 viaggiatori), a più 7,5% con un exploit di Madrid, che ha ospitato oltre 12mila arrivi in più. Infine, il 4,6% di tutti i viaggiatori (289.619) è arrivato dai Paesi Bassi.