Entrerà in vigore dal 2 aprile 2025 l’Eta, il nuovo sistema di registrazione per potere entrare nel Regno Unito per turismo. La decisione è stata ufficializzata in queste ore e riguarderà tutti i cittadini stranieri, compresi quelli dell’Unione europea, e quindi dell’Italia.

Si tratterà di un sistema molto simile all’Esta americano e l’autorizzazione si potrà ottenere dopo la compilazione online di un questionario, pagando al contempo una cifra pari a 10 sterline. L’Eta, si legge su Repubblica, avrà una validità di due anni o comunque fino alla scadenza del passaporto se questo avviene prima.

Con l’Eta si potrà viaggiare per turismo in Gran Bretagna per un periodo massimo di sei mesi in totale, anche se questo avviene a più riprese. Per i cittadini dell’Unione europea il sistema verrà aperto dall’inizio di marzo, mentre per tutti gli altri dovranno registrarsi già da inizio gennaio.

Dopo l’Eta dovrebbe arrivare poi anche l’Etias, il sistema parallelo per entrare nei Paesi Ue al costo di 7 euro. Data prevista per l’avvio maggio 2025.