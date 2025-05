Turismo Irlandese: l’estate guarda a Ovest

Turismo Irlandese in campo con la destinazione West Ireland, da propore al mercato italiano attraverso molte attività dirette sia al trade sia ai consumatori per sensibilizzare sulla destagionalizzazione grazie a mete meno conosciute ma servite da aeroporti regionali.

Le due campagne digitali ‘Rallenta, sei in Irlanda’, al via da giugno, e ‘Irlanda dritto al cuore’, da settembre, invitano ad assaporare porzioni limitate dell’isola e a esplorare in short break i dintorni dei capoluoghi.

“Il ciclo di formazione per il trade si compone di 4 webinar da giugno a novembre, con ospiti irlandesi che racconteranno il prodotto in prima persona, newsletter mensili e un sito con foto, video e presentazioni scaricabili gratuitamente. A giugno presentiamo gli alberghi innovativi e le strutture atipiche e creative. Poi ci ritroveremo con eventi in presenza: 10 partner saranno al nostro stand a TTG Travel Experience per approfondire le programmazioni” afferma Marcella Ercolini, direttrice di Turismo Irlandese in Italia.