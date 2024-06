Più stelle che strisce per i visitatori italiani negli Stati Uniti. A conclusione dell’Ipw 2024, il Belpaese si è confermato nono mercato al mondo per crescita di arrivi nel 2023, ma anche quarto in Europa con 997mila traveller.

Un risultato notevole, propiziato dall’intenso lavoro in Italia di tutti gli addetti del travel trade, fra cui Visit Usa, Brand Usa e Us Commercial Service del consolato americano di Milano. “Stiamo riscontrando un entusiasmo incredibile intorno alla destinazione - ha dichiarato Mia Hezi, presidente Visit Usa - e un interesse crescente per le attività dell’associazione. Nei prossimi mesi vedremo nuovi itinerari di viaggio costruiti sulla base dell’evoluzione dell’offerta americana”.

I visitatori tricolori hanno permesso agli Stati Uniti di incrementare del 28% la spesa complessiva legata al turismo, pari a 213 miliardi di dollari per 67 milioni di arrivi, andando oltre gli ottimi livelli del periodo pre-pandemico.

Anche per il 2025 le aspettative restano alte, visto che l’Italia è inclusa nella lista dei principali mercati immissori, insieme a Francia, Germania e Regno Unito in Europa, oltre che Australia, Brasile e Canada. Grazie a eventi di grande richiamo nei prossimi anni, come il 100° anniversario della Route66 e la Fifa World Cup nel 2026, ma anche il SuperBowl ’27 a Los Angeles, gli Usa puntano a intercettare 90 milioni di visitatori nel 2027 per una spesa complessiva di 279 miliardi.