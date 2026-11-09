La spesa dei visitatori internazionali negli Stati Uniti dovrebbe registrare un calo di quasi 11 miliardi di dollari nel 2026, secondo una nuova previsione della US Travel Association, riportata da Travel Daily News.

Le stime diffuse evidenziano la crescente pressione sull’economia turistica del Paese. Nonostante i livelli record dell’attività turistica domestica, la spesa dei visitatori internazionali, al netto dell’inflazione, potrebbe diminuire del 6,3%, attestandosi a 163 miliardi di dollari. Si stima, infine, che gli arrivi internazionali non dovrebbero tornare ai livelli del 2019 prima del 2030.

il settore chiede quindi misure per rafforzare la domanda internazionale. Geoff Freeman, presidente e ceo della US Travel Association, ha dichiarato: “Le elezioni sono finite, ma la posta in gioco sul piano economico è sempre più alta. Il settore dei viaggi sostiene i lavoratori e le comunità americane. Il Congresso ha tempo fino a dicembre per tutelare i viaggi durante le festività e un nuovo anno per invertire la perdita di visitatori internazionali”.

Le dichiarazioni di Freeman chiamano in causa la scadenza dell'11 dicembre entro la quale il Congresso deve approvare il finanziamento delle attività governative.

Dopo un incontro alla Casa Bianca con il presidente Trump nello scorso mese di settembre, i leader del settore hanno proposto un obiettivo nazionale: gli Stati Uniti dovrebbero accogliere 100 milioni di visitatori internazionali all'anno entro il 2030. Il raggiungimento di questo traguardo ambizioso potrebbe generare ulteriori 68 miliardi di dollari di spesa annuale da parte dei visitatori e sostenere oltre 350mila posti di lavoro aggiuntivi.