Il settore turistico outgoing tedesco è in ansia, sia per la crisi economica che per la guerra in Iran, ma i dati dei primi sei mesi in Italia lo confermano ancora come primo mercato di riferimento sia come numero di arrivi, sia per spesa economica.

Da gennaio a giugno i passeggeri partiti dai grandi aeroporti della Germania e diretti in Italia sono aumentati dell’1% sul 2025. Dopo un inizio anno sopra la media, con i primi 3 mesi che hanno fatto segnare un +7,5% di presenze rispetto l’anno precedente, a causa del conflitto in Medio Oriente la crescita si è un po’ rallentata. Secondo i dati diffusi dal turismo organizzato tedesco si nota, infatti, una forte propensione alle prenotazioni last minute per l’alta stagione, favorite anche da un leggero calo delle tariffe.

Roberto Saoncella