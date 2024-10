Nella ‘Settimana d’oro’ cominciata lo scorso 1 ottobre la Cina prevede di registrare due miliardi di viaggi nazionali. Il dato rappresenta un incremento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il numero medio di viaggi giornalieri, come riporta La Repubblica, dovrebbe raggiungere i 277 milioni, con un aumento dello 0,7% rispetto allo scorso anno e quasi il 20% in più rispetto al 2019.

I dati, diffusi dal vice ministro dei trasporti Li Yang, testimoniano come questo sia uno dei periodi più trafficati dell’anno per il turismo in Cina, e se i numeri si confermeranno quelli delle previsioni, sarà un buon segnale per il Paese, visto che l’economia cinese è alle prese con una crescita debole.

I cinesi faranno viaggi più lunghi per queste vacanze, ma staranno comunque attenti al portafogli. Molti opteranno per destinazioni nazionali o estere più economiche, approfittando pure del calo del prezzo dei biglietti aerei. Secondo i dati di Flight Master i prezzi dei biglietti aerei nazionali saranno più bassi del 21% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre le tariffe internazionali in classe economica saranno inferiori del 25% rispetto al 2023 e del 7% rispetto al 2019.

Mete preferite per chi decide di andare all’estero rimangono i Paesi asiatici vicini: Giappone, Corea del Sud, Thailandia, Singapore e Malesia. Crescono però le prenotazioni anche in alcuni Paesi europei come Belgio e Croazia, ma pure mete come gli Emirati Arabi Uniti.