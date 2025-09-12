Ucraina: inaugurata prima ferrovia con standard europeo dei binari

L’Ucraina ha inaugurato la sua prima linea ferroviaria costruita secondo lo standard europeo di larghezza dei binari, segnando un passo importante verso una maggiore integrazione dei trasporti con l’Unione Europea. Come riporta ferpress.it, l’infrastruttura, lunga 22 km, è stata realizzata grazie a un prestito della Banca Europea per gli Investimenti e a un finanziamento UE attraverso il programma Connecting Europe Facility. La nuova linea collega la città di Užhorod, al confine con la Slovacchia, a Čop, a sud, vicino al confine con l’Ungheria, offrendo così una relazione diretta e più rapida con i due Paesi membri dell’EU. Si tratta di uno dei primi risultati concreti del Fondo Ucraina da 50 miliardi di euro.