Sarebbe dovuto entrare in funzione il prossimo 10 novembre, ma l’Entry/Exit Sytem, ovvero il nuovo sistema di ingresso in Unione europea, è stato rinviato a data da destinarsi.

Come riporta travelmole.com, il motivo sarebbe la mancata preparazione di tutta l’Ue. Il sistema prevederebbe infatti una serie di controlli aggiuntivi come le impronte digitali e il riconoscimento facciale e non tutti i Paesi europei sarebbero stati pronti per effettuare questo tipo di verifiche.

L’annuncio del nuovo meccanismo (che prevedere anche la registrazione dell’ingresso e dell’uscita dei turisti) aveva suscitato perplessità tra gli operatori turistici, che temevano corposi rallentamenti alle frontiere con tempi di attesa prolungati.

Tra le ipotesi in campo ci sarebbe anche un ingresso ‘graduale’, con l’adozione diluita nel tempo dei diversi controlli.