Ue: regole più rigide per il rilascio dei visti ai cittadini russi

La Commissione europea sta valutando una stretta sui visti ai cittadini russi; l’iniziativa si inserisce all’interno della strategia per aumentare le pressione sulla Russia per la risoluzione della guerra in Ucraina.
Secondo quanto anticipato da preferente.com, la misura mira ad armonizzare e inasprire i criteri di rilascio dei visti in tutti gli Stati membri, a seguito di un aumento delle autorizzazioni nell’ultimo anno, in particolare in paesi come Spagna, Francia e Italia, nonostante le restrizioni varate nel 2022.
Le nuove norme andrebbero ad aggiungersi alle sanzioni nei confronti di Mosca e dovrebbero essere discusse dall’Ue-27.
Il Governo russo ha già annunciato che risponderà in base ai propri interessi.