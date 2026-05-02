Uk: i vettori dicono no alla fuel surcharge

Le compagnie aeree nel Regno Unito si rifiutano di applicare i supplementi carburante. Dopo l’annuncio di Jet2, Ryanair e Wizz Air di rifiutare la fuel surcharge, Tui ed easyJet hanno escluso questi supplementi dalle prenotazioni in Uk.

Come riporta travelmole.com sia Ryanair sia Wizz Air hanno spiegato che i costi del carburante sono già inclusi nelle tariffe base; qualunque modifica avverrà tramite prezzo dinamico e non in base a supplementi.

L’amministratore delegato di easyJet holidays, Garry Wilson, ha affermato che il gruppo sta dando priorità alla trasparenza e alla rassicurazione dei clienti: “Le nostre operazioni rimangono invariate, quindi i clienti possono essere certi che la loro vacanza si svolgerà come previsto, senza costi aggiuntivi a sorpresa”.

Il tutto avviene mentre Iag, società madre di British Airways, ha annunciato aggiustamenti di prezzo in seguito all’aumento del costo del fuel, che va a ripercuotersi sulle tariffe.