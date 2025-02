Un Tourism apre le candidature per Best Tourism Villages

Un Tourism ha aperto le candidature per l’edizione 2025 di Best Tourism Villages. Questa iniziativa segna l’impegno nel promuovere il turismo rurale come catalizzatore per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione, celebrando al contempo il ricco patrimonio culturale e naturale dele diverse località del mondo.

Nelle quattro edizioni precedenti, come riporta TraveDailyNews, Un Tourism ha ricevuto più di 800 candidature da oltre 100 paesi. Oggi, la rete Un Tourism Best Tourism Villages comprende 254 membri in tutto il mondo: oltre 180 villaggi riconosciuti come Best Tourism Villages e 70 partecipanti all’Upgrade Programme, che rappresentano quasi 60 paesi in cinque regioni del mondo.

Il segretario generale del turismo delle Nazioni Unite Zurab Pololikashvili, ha commentato:”The Best Tourism Villages di Un Tourism celebra le destinazioni rurali in cui il turismo funge da catalizzatore per opportunità, conservazione culturale e crescita sostenibile. Sfruttando le loro risorse uniche, questi villaggi creano opportunità di crescita economica, salvaguardano le tradizioni locali e promuovono una migliore qualità della vita per le loro comunità”.

Gli Stati membri del turismo delle Nazioni Unite sono invitati a presentare fino a otto villaggi candidati tramite le rispettive amministrazioni nazionali del turismo. Le candidature si chiuderanno il 19 maggio 2025. I villaggi saranno annunciati nel terzo trimestre dell’anno in occasione di un evento del turismo delle Nazioni Unite.

Le candidature verranno valutate in base ad alcuni elementi chiave: risorse culturali e naturali; promozione e conservazione delle risorse culturali; sostenibilità economica, sociale e ambientale; sdel turismo e integrazione della catena del valore; governance e priorità del turismo; infrastruttura e connettività; salute, sicurezza e protezione.