Un Tourism: i nuovi standard globali di misurazione del turismo

L’Un Tourism sta promuovendo gli standard globali per misurare le performance nel campo del turismo. L’obiettivo è migliorare l’accuratezza dei dati, la comparabilità e l’allineamento delle politiche nell’economia turistica globale.

Al Nuwais, segretario generale dell’agenzia delle Nazioni Unite per il Turismo, ha dichiarato: “Il turismo è uno dei settori economici più dinamici al mondo e merita sistemi di dati che ne riflettano la reale portata e il suo impatto. Rafforzare le statistiche globali sul turismo e collegarle alla rendicontazione della sostenibilità aziendale contribuisce a garantire che le decisioni in tutto il settore siano basate su dati affidabili e comparabili.”

Tra i principali risultati, come riporta traveldailynews.com l’approvazione del Manuale sulle statistiche del commercio internazionale dei servizi 2026, cui ha contribuito anche l’Un Tourism. Ora il quadro aggiornato consente un monitoraggio più efficace del turismo.