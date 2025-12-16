Una certezza chiamata Egitto

Una destinazione matura e completa. L’Egitto si conferma ancora un Paese capace di stupire e di soddisfare tutti i palati. Ne è convinta Adelaide Gentile, responsabile del coordinamento commerciale di InViaggi, secondo cui, in un contesto in cui i viaggiatori richiedono soluzioni ad alto valore culturale ed esperienziale, il Paese “la fa da padrone, con la regina dei viaggi culturali, ovvero la crociera sul Nilo.

Gli amanti dell’archeologia e gli appassionati dei musei non possono perdersi una visita al GEM, il nuovo e magnifico museo egizio aperto e inaugurato recentemente al Cairo”. Insieme all’Egitto, Gentile confida anche in un’altra area del Continente africano: il Kenya, in cui si combina cultura, safari e city tour con l’itinerario ‘Malindi top experience’.