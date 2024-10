Universal: un nuovo parco a tema in Florida nel 2025

Aprirà il 22 maggio del prossimo anno il quarto parco a tema degli Universal Orlando Studios.

Si tratta di Epic Universe e, come riporta ttgmedia.com, viene definito come “il parco a tema più ambizioso che Universal Destinations and Experiences abbia mai creato”.

Il parco prevede cinque mondi a tema: Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon – Isle of Berk e Dark Universe.

I primi biglietti saranno in vendita dal 22 ottobre, così come le prenotazioni per l’Universal Helios Grand Hotel, per soggiorni a partire dal 22 maggio.