Uragano Helene verso gli Usa: stato d’emergenza nelle aree del Sud

Stato d’emergenza nel sud degli Stati Uniti per l’arrivo dell’uragano Helene. La tempesta sta avanzando nel Golfo del Messico in direzione Florida, portando forti piogge e raffiche di vento fino a 251 chilometri orari.

Secondo le stime dei meteorologi, l’uragano potrebbe raggiungere categoria 3 o superiore. In previsione del suo arrivo in Florida, Carolina del Nord e del Sud e in Georgia i governatori hanno proclamato lo stato d’emergenza.

Diverse compagnie di crociera hanno rivisto gli itinerari. Tra queste, si apprende da Travel Weekly, Royal Caribbean International, Norwegian Cruise Line e Carnival Cruise Line.