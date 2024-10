UrbanV e Korea Airports sviluppano la rete di vertiporti nel Paese

UrbanV, operatore della rete di vertiporti italiani, e Korea Airports Corporation (KAC), gestore di 14 aeroporti hanno firmato un accordo per sviluppare network di vertiporti e ampliare l'ecosistema AAM. Il know-how di UrbanV in ambito normativo, frutto anche dell’esperienza maturata nella collaborazione per la definizione della prima normativa AAM italiana, e le competenze di KAC sulla definizione dei corridoi aerei confluiranno in una cooperazione strategica per la futura progettazione, costruzione e gestione delle reti vertiportuali.

Sfruttando la propria competenza nel settore dell'aviazione, KAC sta infatti sviluppando un sistema di vertiporti interno e preparando l'infrastruttura vertiportuale per le prime operazioni AAM commerciali del Paese, nell'isola di Jeju e nella regione costiera meridionale.

La collaborazione tra UrbanV e KAC rappresenta un passo fondamentale verso l'avvio della mobilità aerea avanzata: l'apprendimento reciproco e il benchmarking rappresentano elementi strategici che consentiranno operazioni sicure, efficienti e sostenibili nei cieli delle città nel prossimo futuro.

“UrbanV ha l’obiettivo di migliorare la vita delle persone offrendo un'alternativa veloce, efficiente, sicura ed ecologica alle soluzioni di trasporto già esistenti per il trasporto aereo di merci e persone su distanze brevi – dice Carlo Tursi, ceo di UrbanV -. Aspiriamo a diventare un importante operatore mondiale di reti di vertiporti e ad essere pionieri a livello globale nella definizione delle prime rotte di mobilità aerea avanzata a livello mondiale. Siamo entusiasti di collaborare con Korea Airports Corporation, e non vediamo l'ora di esplorare insieme nuove opportunità per migliorare la connessione con la Corea del Sud nell'ecosistema AAM”.