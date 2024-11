Forte di cifre in continuo aumento dal nostro Paese, per il terzo anno consecutivo Brand Usa celebra il Giorno del Ringraziamento a Milano con il trade e la stampa italiana. Un appuntamento che profuma di casa con l’immancabile tacchino a colorare la tavola, ma anche un’occasione per fare il punto sul mercato.

“Ogni anno il nostro evento diventa sempre più ricco e allo stesso tempo sempre più intimo” sottolinea Josephine Andò, trade director Italy di Brand Usa, che con il consueto calore ha accolto gli ospiti della serata. “Il Thanksgiving è una festa che si trascorre tra le mura domestiche con le persone a cui vuoi bene, ed è esattamente l’atmosfera che vogliamo riproporre quando organizziamo la nostra cena”.

“In Italia Brand Usa sta crescendo - prosegue Andò -. I numeri degli arrivi sono positivi con una crescita, secondo i dati di ottobre, del 16% rispetto allo scorso anno. Abbiamo già le previsioni per dicembre, secondo le quali chiuderemo il 2024 con un +18%”. Bene anche la spesa pro capite che fa registrare un +30% rispetto al 2023. Un risultato che, conclude Andò “è reso possibile dal nostro lavoro e quello di tutto il trade, un grande team che sta procedendo insieme nella giusta direzione”.