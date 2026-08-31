Usa, inondazione nel Grand Canyon: le disposizioni delle autorità

Venti dispersi e una vittima. Sarebbe questo il bilancio dell’inondazione improvvisa che si è verificata ieri nel parco del Grand Canyon, in seguito a un forte temporale.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, l’ondata di acqua e fango si sarebbe formata a causa di una violenta precipitazione. Nel corso di appena 30 minuti, infatti, sull’altopiano del Kaibab sarebbero caduti fino a 2,5 centimetri d’acqua, riporta rainews.it.

In seguito all’alluvione, le autorità hanno messo immediatamente in moto la macchina dei soccorsi e disposto la chiusura del Phantom Ranch e del campeggio Bright Angel. Fermate anche le escursioni in gommone lungo il Colorado.

Da oggi, inoltre, è vietato pernottare in hotel e rifugi all’interno dell’area. Resta infatti alta la probabilità di nuovi temporali.