Usa, nuovo record di arrivi in Florida

La Florida segna il suo nuovo massimo storico per quanto riguarda il turismo. Il Paese degli Stati Uniti ha chiuso il 2024 con 142,9 milioni di arrivi, il dato più alto di sempre.

Solo nel quarto trimestre dell’anno sono stati 30 milioni i visitatori, come riporta travelmole.com.

“Si tratta di un incremento piuttosto consistente rispetto al 2023 e il più alto mai registrato”, ha affermato il governatore Ron DeSantis.

Gli arrivi per via aerea sono aumentati del 3,1% lo scorso anno, con la maggior parte dell’incremento registrato su scali secondari come Tallahassee, Panama City e Pensacola.

Le notti in hotel sono aumentate dell’1,6% nei dodici mesi.