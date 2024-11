Usa, Trump sceglie il futuro capo del Dot: sarà Sean Duffy

Si insedierà a gennaio per il suo secondo mandato alla Casa Bianca, ma il neo-eletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è già al lavoro per comporre la squadra di governo e nominare i funzionari che lo accompagneranno nei suoi prossimi quattro anni di amministrazione. Si inserisce in questo quadro anche la scelta di colui che sarà il nuovo segretario dei Trasporti, che guiderà il Dot - Dipartimento dei Trasporti.

Si tratta, anticipa Travel Weekly, di Sean Duffy - in passato star televisiva e poi politico e membro del Financial Services Committee - che prenderà il posto di Pete Buttigieg. Secondo Trump, Duffy “migliorerà notevolmente l’esperienza di viaggio degli americani”.

La sua nomina vuole segnare un cambio di rotta rispetto alle politiche di Buttigieg, che negli ultimi anni si è distinto per i numerosi procedimenti aperti nei confronti delle compagnie aeree americane a tutela della concorrenza e dei consumatori.