Valverde Train: nasce il primo ‘Orient Express’ del Portogallo

Anche il Portogallo avrà il suo ‘Orient Express’. Il treno-hotel di lusso verrà realizzato grazie a un investimento da venti milioni di euro, metà di quali derivanti dai programmi europei e per l’altra metà da Alva Rail.
I lavori di ricostruzione dei carri della compagnia ferroviaria statale CP inizieranno immediatamente, da completare entro tre anni. Il treno, li legge su Preferente, come di consueto in questi casi, avrà i suoi punti di forza in termini di alloggio e qualità gastronomica, visitando le aree interne del paese.
Molto resta ancora da definire in termini di percorsi e frequenze, mentre è stato reso noto il nome del progetto, Valverde Train.