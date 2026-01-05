Venezuela, tornato regolare il traffico aereo nei Caraibi. Le raccomandazioni della Farnesina

È ripreso nella giornata di ieri il traffico aereo nei Caraibi. Dopo la revoca delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti nel corso del blitz militare in Venezuela che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro, i vettori hanno ripreso le operazioni verso le principali destinazioni turistiche dell’area.

Nelle ore delle operazioni militari delle forze armate statunitensi, centinaia di cancellazioni hanno paralizzato il traffico verso le mete più turistiche come Antigua, Aruba, Barbados, Curaçao, Dominica, Porto Rico, St. Thomas, St. Croix, St. Maarten e St. Lucia.

Quanto al Venezuela, rimangono sospesi fino a fine mese i collegamenti diretti in partenza dalla Spagna, riporta Hosteltur.

Ai connazionali in loco, la Farnesina, in un aggiornamento del 3 gennaio, raccomanda “di evitare ogni spostamento e prestare la massima cautela”.

Per emergenze è possibile contattare l’Ambasciata a Caracas al numero +58 414-2101699.