Viaggi in Arabia Saudita, le indicazioni della Farnesina

“Alla luce degli ultimi sviluppi in Arabia Saudita, si invitano i connazionali presenti o che intendano viaggiare nel Regno a mantenere alta l’attenzione e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza delle Autorità locali”. Queste le indicazioni della Farnesina in seguito all’attacco sferrato dagli Houthi al King Khalid International Airport di Riyadh sabato 19 settembre.

Lo scalo saudita ha ripreso le operazioni. Tuttavia, in un aggiornamento pubblicato sul portale Viaggiare Sicuri, il Ministero degli Esteri invita i connazionali in procinto di raggiungere la destinazione alla prudenza: “Non si possono escludere ripercussioni sul traffico aereo e sull’operatività dei voli da e verso l’Arabia Saudita nei principali scali aeroportuali del Regno - si legge nell’avviso -. Ai connazionali con viaggi programmati per l’Arabia Saudita, si consiglia pertanto di controllare puntualmente le condizioni operative dei voli, verificando sempre con la Compagnia di riferimento eventuali riprogrammazioni”.

Le indicazioni per gli italiani nel Paese

Ai connazionali in loco, la Farnesina raccomanda di “esercitare la massima cautela, evitando in particolare di avvicinarsi ad installazioni militari e di sicurezza e ad infrastrutture energetiche” e di “non recarsi nelle province di Jazan, Najran e Aseer e, in particolare, nella zona di confine tra Arabia Saudita e Yemen”.

I connazionali sono, inoltre, invitati a registrare la propria presenza nel Paese attraverso il sito ‘Dove Siamo Nel Mondo’ oppure scaricando l’applicazione “Viaggiare Sicuri”, attivando la geolocalizzazione ed assicurandosi di avere attivato le notifiche.

In caso di emergenza è possibile contattare l’Ambasciata d’Italia Riad al +966505254792 e il Consolato Generale d’Italia a Gedda al +966506678310.