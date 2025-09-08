Entrerà in vigore a partire dal 30 settembre la nuova tariffa per ottenere l’Esta, il visto turistico della validità di 2 anni fondamentale per entrare negli Stati Uniti. La registrazione online passerà infatti dagli attuali 21 dollari a 40: una misura approvata nello scorso mese di luglio all’interno di un pacchetto denominato ‘Big Beautiful Bill’.

Il provvedimento

Il rincaro era stato fortemente osteggiato dagli attori dell’industria turistica anche perché oltre al raddoppio del costo dell’Esta sono stati previsti aumenti consistenti dei biglietti di ingresso per grandi musei e grandi parchi naturali come Yellowstone, ma solo a carico dei turisti e non dei cittadini statunitensi. La ciliegina sulla torta, inoltre, è il taglio dei fondi, da 100 a solo 20 milioni di dollari, a Brand Usa, l'ente di promozione turistica.

“Il momento non poteva essere peggiore. Non riuscire a finanziare completamente Brand Usa è un'occasione persa, soprattutto perché ora bisognava massimizzare una serie storica di eventi globali”, ha affermato Geoff Freeman, ceo della US Travel Association. Tra questi i prossimi Mondiali di calcio, che si terranno nel 2026.