Vienna: per i fan di Taylor Swift ingressi gratis e cristalli Swarovski

Risposta ‘da manuale’ quella dell’Ente per il turismo di Vienna per la cancellazione dei tre concerti di Taylor Swift previsti in città per il fine settimana per motivi di sicurezza.

La città, infatti, ha prontamente messo in atto un ‘Piano B’ per non abbandonare a loro stessi i fan giunti in gran numero per assistere agli show e rimasti, purtroppo, a bocca asciutta.

Con un grande gesto di ospitalità, Vienna apre le sue porte ai fan delusi con varie iniziative. Musei e piscine all'aperto offrono l'ingresso gratuito a tutti i possessori dei biglietti del concerto, così come vari ristoranti hanno offerto pasti gratis ai fan. E infine, il flagship store Swarovski in Kärntner Strasse ha deciso di omaggiare tutti i visitatori del negozio che presenteranno un biglietto del concerto di Taylor Swift con una “sorpresa cristallina”, un cristallo ricordo come consolazione.

“Vienna sta facendo tutto il possibile per garantire che i migliaia di Swifties, arrivati nella nostra città in occasione dei concerti, possano comunque vivere un fine settimana memorabile. Vienna desidera ringraziare tutti i fan per la loro comprensione e solidarietà, che dimostra che niente e nessuno può minare la coesione della nostra società”, afferma Norbert Kettner, ceo dell’Ente per il Turismo di Vienna.