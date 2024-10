Vienna regina della musica per i 200 anni di Strauss

Il Re del Valzer è tornato. In occasione dei 200 anni dalla nascita di Johann Strauss II, Vienna celebrerà per l’intero 2025 l’immortale compositore delle note di ‘Sul bel Danubio blu’ e de ‘Il Pipistrello’. “Strauss incarna ancor’oggi lo spirito della capitale austriaca - ha spiegato Isabella Rauter, international media relations dell’Ente per il Turismo di Vienna intervenuta alla presentazione ‘King of Valzer. Queen of Music’ presso il Palazzo dei Giureconsulti di Milano - e ogni anno la sua fama è alimentata da 50 milioni di telespettatori che seguono in diretta il tradizionale Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica di Vienna. La città può allora fregiarsi a ragione del titolo di ‘, riuscendo a raccogliere nei propri teatri una media di 10mila visitatori ogni sera”.

Con un calendario che prevede dieci generi diversi di intrattenimento, dalla musica da concerto all’arte immersiva, e luoghi insoliti da visitare in 23 distretti della capitale, le possibilità di lanciare pacchetti tematici in qualsiasi periodo dell’anno abbondano. Tre, però, gli appuntamenti da non mancare: la grande esposizione Johann Strauss - The Exhibition al Museo del Teatro (dal 4 dicembre al 23 giugno), la nuova esperienza immersiva Johann Strauss. New Dimension e gli eventi per il compleanno del compositore il 25 ottobre.