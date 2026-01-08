Vietnam, Hanoi dice addio alla famosa Train Street

Addio foto e video dei turisti seduti ai tavolini de bar, con i treni che passano a pochi centimetri da loro. Le autorità di Hanoi in Vietnam hanno infatti proposto di sospendere il passaggio dei convogli passeggeri attraverso la celebre Train Street, la strada dei bar sui binari diventata simbolo turistico della capitale vietnamita.
Alla base della decisione la questione della sicurezza, diventata sempre più difficile da gestire a causa dell’aumento incontrollato del numero dei turisti. Il comune sottolinea, inoltre, che la proposta fa parte di un più ampio piano di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico urbano, in particolare dell’area attorno al celebre ponte Long Bien.