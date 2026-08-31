Vietnam verso visti speciali per chi spende di più

Il Vietnam scommette sul turismo di valore. Il Paese sta pensando di avviare procedure di ingresso preferenziali per i turisti stranieri disposti a spendere e soggiornare di più.
Nei piani, riporta TravelMole, ci sarebbe l’introduzione di un visto ad hoc.
In questo modo il Vietnam intende riorientare le strategie di promozione turistica, puntando meno sui numeri e maggiormente su flussi di qualità.
La misura è parte di una nuova risoluzione del Politburo, firmata lo scorso 22 agosto, che prevede politiche di ingresso più flessibili, un’estensione delle esenzioni dal visto e un trattamento speciale per i viaggiatori internazionali, considerati particolarmente importanti per l’economia turistica.