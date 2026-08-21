Virgin lancia la sfida a Eurostar sui treni tra Francia e Regno Unito

Il gruppo britannico Virgin è più vicino al lancio della sfida a Eurostar, e rompere così il monopolio che la società detiene dal 1994 sulla tratta ferroviaria tra il Regno Unito e il Francia.

Il regolatore ferroviario britannico (Orr) ha infatti concesso a Virgin l'accesso, dal 2030, alla linea ad alta velocità che collega Londra al tunnel sotto la Manica. Un passo fondamentale per permettere a Virgin Trains di creare fino a 20 collegamenti giornalieri tra Londra e Parigi, Bruxelles o Amsterdam.

Il gruppo deve ancora superare diverse tappe per lanciare il suo servizio, come ottenere le autorizzazioni di sicurezza britanniche e dell'Ue.