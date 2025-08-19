Virgin sfida Eurostar: 12 treni Av in arrivo

La sfida di Virgin Trains a Eurostar entra nel vivo. La società del gruppo creato da Sir Richard Branson ha siglato un accordo con la francese Alstom l’acquisto di 12 treni Alta velocità di nuova generazione.

Il progetto, come preannuncia travelmole.com, prevede il debutto delle operazioni attraverso la Manica nel 2030.

Il piano di Virgin prevede servizi diretti da Londra St. Pancras a Parigi, Bruxelles e Amsterdam. L’azienda ha inoltre dichiarato di avere ambizioni a lungo termine di espandersi ulteriormente in Francia, Germania e Svizzera. Il progetto sarà guidato da Phil Whittingham, ex chef executive di Virgin Trains UK.

Si prevede che l’iniziativa costerà circa 700 milioni di sterline, con Virgin che detiene una quota del 50% insieme a due investitori istituzionali che per il momento non sono ancora stati rivelati.