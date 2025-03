Tallin Capitale europea dello Sport 2025 mette i professionisti del turismo alla prova. Per scoprire gli spazi meno noti della città Patrimonio Unesco, ma anche i tesori nascosti dei territori nelle sue vicinanze, l’ente nazionale del turismo estone ha ufficialmente aperto le iscrizioni per la prima edizione della “Visit Estonia Treasure Hunt 2025”: “Un evento non convenzionale e completamente gratuito per i partecipanti - ha spiegato nel webinar di TTG Italia per agenti di viaggi e tour operator Kristina Talisainen, b2b marketing manager Visit Estonia - attraverso cui invitiamo tre team a sfidarsi in prove di abilità, vivendo la nostra destinazione nel pieno spirito del titolo assegnatole quest’anno, dopo esser stata già European Green Capital 2023”.

Fino alle 18 del 21 marzo è dunque possibile registrare il proprio nominativo a questo link, affinché Visit Estonia possa selezionare i partecipanti alla caccia al tesoro, in calendario dal 16 al 19 giugno prossimi (ma con partenza dalle varie città italiane il giorno 15 e rientro il giorno 20).

“La prova è un’esplorazione gamificata del territorio estone di livello medio-facile - ha precisato Lucrezia Martinengo, co-owner Martinengo Communication - e punta ad accrescere sia la conoscenza che la visibilità della destinazione, grazie al coinvolgimento in ciascun team di due content creator, un tour operator e un agente di viaggi, chiamati a condividere sui propri canali social le avventure che vivranno in Estonia”.

Fra giochi interattivi, quiz logici e indovinelli, ma anche attività in acqua o in bicicletta, le squadre Blu, Bianca e Nera (come i colori della bandiera estone) si contenderanno un ambito premio: una principesca wellness experience nel Paese della Smoke Sauna, con cena tipica inclusa, in previsione di un vero e proprio viaggio esplorativo nel giugno 2026. Semplici i requisiti: spirito d’avventura, outdoor kit per le foreste nordiche, patente B per muoversi in auto nel Paese e una buona conoscenza della lingua inglese, anche se i partecipanti potranno sempre contare sulla presenza del personale di Visit Estonia e dell’agenzia partner Martinengo Communication.