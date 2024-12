Le Maldive affrontano il futuro del turismo puntando su sostenibilità e diversificazione. “La nostra economia - spiega Ibrahim Shiuree, ceo di Maldives Marketing and Public Relations Corporation (Mmprc/Visit Maldives) - dipende fortemente dal turismo, che si basa sulle risorse naturali. Questo ci impone di monitorare costantemente i nostri ecosistemi vulnerabili e trovare un equilibrio tra la promozione della destinazione e la gestione dei rischi ambientali”.

La sostenibilità è centrale per mantenere il posizionamento delle Maldive. “L’integrazione di pratiche sostenibili è fondamentale per il successo a lungo termine” ha spiegato Shiuree, sottolineando anche come questa sensibilità offra opportunità uniche: “Abbiamo sviluppato un forte appeal tra i viaggiatori che danno priorità alla sostenibilità”.

Esperienze innovative

Il Paese punta anche sulla diversificazione dell’offerta, per venire incontro alle esigenze di una fascia più ampia di clientela. “Siamo andati oltre i resort di lusso - ha aggiunto Shiuree - promuovendo esperienze autentiche nelle isole locali. Ospitando i viaggiatori nelle guesthouse e coinvolgendoli in attività comunitarie stiamo diversificando le entrate turistiche e rafforzando le comunità locali”.

La bellezza naturale delle Maldive rimane un vantaggio competitivo, ideale per il turismo del benessere: “La promozione di ritiri incentrati sulla salute olistica ci ha permesso di attrarre un segmento crescente di viaggiatori attenti al proprio benessere.” Guardando avanti, il Paese intende sviluppare nuovi segmenti come il turismo cinematografico, sportivo e i viaggi lenti. “Stiamo cercando attivamente di offrire esperienze innovative ai nostri visitatori”.