È ‘Sorprenditi’ il claim della nuova campagna globale di Visit Qatar, con la quale il Paese vuole compiere un nuovo balzo in avanti verso l’obiettivo dei 6 milioni di visitatori all’anno entro il 2030.

La campagna invita i viaggiatori a scoprire le esperienze inaspettate e memorabili che il Qatar offre. Rivolgendosi a famiglie, coppie e gruppi di amici, la campagna sottolinea la capacità del Paese di offrire esperienze diversificate, significative e indimenticabili.

Dal fascino lussureggiante di Banana Island alla vivace atmosfera del Souq Waqif, fino all'adrenalina del dune bashing, il Qatar presenta un'ampia gamma di attrazioni, offrendo numerose opportunità di relax e avventura in un contesto accogliente, sicuro e inclusivo.

Lanciata in 10 mercati internazionali, tra cui l'Italia, su diverse piattaforme è caratterizzata da una moderna interpretazione del classico brano “Sunny” di Bobby Hebb.

“Grazie alla sua posizione strategica tra Oriente e Occidente, il Qatar è facilmente raggiungibile. Con un volo di sole sei-otto ore dalla maggior parte delle principali città del mondo, il Qatar collega oltre 177 destinazioni negli Stati Uniti, in Europa, in Africa e nel Medio Oriente – dice Abdulaziz Ali Al Mawlawi, ceo di Visit Qatar -. Ciò rende il Qatar la scelta ideale per i visitatori che cercano una destinazione per uno stop-over o per una vacanza sicura e adatta alle famiglie, baciata dal sole tutto l'anno, avventure e divertimento per tutti. Questa campagna è stata ideata per accrescere la visibilità del Qatar a livello mondiale, mettendone in mostra le attrazioni uniche e la ricchezza culturale, contribuendo in ultima analisi ad aumentare il numero di visitatori, in linea con i nostri obiettivi strategici in ambito turistico”.



Il Paese inoltre ha lanciato una stagione invernale ricca di eventi sportivi e culturali internazionali. Tra i più importanti, l'attesissimo ritorno della Formula Uno, le attività al Sealine Desert e i concerti con rinomati artisti regionali e internazionali. Numerosi anche gli eventi annuali come la Doha Jewellery and Watches Exhibition e il Qatar International Food Festival.