Si chiama Visit Usa Pro il nuovo programma destinato agli adv firmato Visit Usa. Una certificazione che vuole costruire un pool di agenzie ‘appassionate’ del mondo a stelle e strisce così da creare un legame sempre più forte con i t.o. dell’associazione. “Sul nostro sito avremo una nuova sezione b2b dove le adv Pro potranno trovare contenuti a loro dedicati”, spiega Mia Hezi, presidente di Visit Usa. “Si troveranno guide, offerte e sconti – prosegue –. Si tratta di un programma a pagamento che offre la possibilità, per gli aderenti, di ottenere un bollino da esporre nella propria comunicazione”.

Sul sito di Visit Usa sarà altresì disponibile un’anagrafica delle adv pro a disposizione degli utenti finali interessati a prenotare il loro viaggio negli States.

Visit Usa ha intercettato, inoltre, una crescente domanda per esperienze autentiche e itinerari esplorativi attraverso più Stati, nonché per una mobilità più sostenibile. Non a caso è in corso un rinnovamento dell’infrastruttura ferroviaria. “Attualmente c’è bisogno di riposizionare alcune destinazioni già amate dagli italiani”, conclude Hezi. “Le grandi città come Los Angeles, San Francisco e New York stanno facendo significativi investimenti a livello turistico per presentare al mercato un’immagine fresca, capace di far sognare e desiderare una vacanza negli Usa”.