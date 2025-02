VisitBritain: previsioni in aumento per gli arrivi turistici nel 2025 in Uk

Un 2025 al rialzo per il turismo nel Regno Unito. La stima arriva da VisiBritain, che ha pubblicato le previsioni per l’anno in corso.

Come riporta traveldailynews.com, si prevede un record di 43,4 milioni di arrivi, in aumento del 5% rispetto ai 41,2 milioni previsti per il 2024.

Gli Stati Uniti continueranno a essere il primo mercato, e si prevede che la spesa dei turisti a stelle e strisce aumenterà del 9% raggiungendo la cifra record di 6,7 miliardi di sterline quest’anno. Anche l’Europa nel complesso aumenterà i volumi, mentre la ripresa dell’Asia orientale è ancora ritardo. Tuttavia la Cina continua a crescere e secondo le stime diventerà il quinto mercato per il Regno Unito nel 2025.